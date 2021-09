Allegri: “Bel passo avanti per la qualificazione. A volte devi soffrire per vincere”

Dopo la vittoria della Juve sui campioni del Chelsea, il tecnico dei bianconeri Allegri ha parlato ai microfoni Amazon Prime

"Di solito i marinai in tempesta trovano la via d'uscita. Bella partita contro i campioni d'Europa. Abbiamo sofferto poco, abbiamo avuto delle occasioni, ma sono contento per i ragazzi. Un altro passo avanti per la qualificazione, non ipotecata, ma un bel passo in avanti. Credevo che giocando coi tre davanti potevamo avere dei vantaggi, poi ho messo Chiesa davanti e Bernardeschi dietro e abbiamo fatto meglio. La Juve deve vincere anche queste partite qui, a volte devi soffrire per vincere le partite. Serve la rabbia per portare a casa le partite, oggi i ragazzi hanno interpretato al meglio la gara".