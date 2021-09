Conte: “Juve, vittoria frutto di una strategia. Possesso o non possesso, l’importante…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Antonio Conte ha commentato così la vittoria della Juventus sul Chelsea

"Vittoria importante perché è frutto di una strategia. La Juve voleva fare questo tipo di partita, ha concesso pochissimi spazi difendendosi nella propria metà campo sfruttando poi le ripartenze con Chiesa, è stata letale. Ha preso i tre punti, il primo posto in classifica e la vittoria contro i campioni d'Europa e ha trovato spirito. Si può parlare di possesso o non possesso ma avere lo spirito giusto è importante, non far fare gol ad un attacco come quello del Chelsea è importante. Lukaku ha avuto un'occasione importante nel finale ma il Chelsea poteva fare di più".