Allegri: “La sosta ci voleva. Il Napoli viaggia a una media impressionante”

Al termine di Juventus-Lazio, Massimiliano Allegri ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del tecnico bianconero: "I ragazzi in questo mese e mezzo hanno fatto cose ottime. Stasera non era facile, venivamo da uno sforzo importante. Abbiamo concesso poco fino alla fine, abbiamo avuto una buona gestione della Lazio".

"La sosta? Ci voleva perché abbiamo troppi giocatori con il punto interrogativo, c'era il bisogno in questo momento di tirare un po' il fiato. In questo periodo i cambi diventano determinanti, nell'ultima mezzora sono altre partite. Nel secondo tempo siamo cresciuti fisicamente, è cambiato lo spirito. Stasera mi sarei arrabbiato se avessimo preso gol all'ultimo minuto, è uno step che va fatto. Il momento della svolta? Sono abituato a parlare poco, c'è solo da lavorare e stare in silenzio. Il Napoli? Stanno facendo un campionato a sé, stanno viaggiando a una media impressionante, con meno di 90 punti non si vince. Sei giornata fa nessuno credeva che alla sosta eravamo terzi in classifica e questo è già un saltino che abbiamo fatto".