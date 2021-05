Di Marzio: “Allegri al Real se Zidane non cambiasse idea. Gli altri allenatori…”

Il giornalista ha parlato del walzer delle panchine che caratterizzerà la prossima estate

Come saranno le panchine della prossima stagione? Ne ha parlato Di Marzio a Skysport sottolineando che Mourinho ha scombinato i piani di Sarri. «Sul suo futuro nulla di concreto. La cosa concreta era la Roma ma mai la trattativa con l'allenatore italiano è entrata in fase di definizione. Allegri è il nome del Real se Zidane andrà via. I contatti vanno avanti da diverse settimane. Se Zidane lascia il club spagnolo, l'ex allenatore della Juve va a Madrid. A quel punto Zidane avrebbe tre opzioni: rimanere fermo, aspettare la Nazionale e l'eventualità Juve. Ma percepisce 14 mln a stagione», ha spiegato il giornalista di SkySport.

Poi ha continuato: «Spalletti è la prima opzione per il Napoli. Sicuramente non è l'unico. De Laurentiis ha chiamato anche Allegri e prima di prendere una decisione definitiva di solito chiama più allenatori. Lotito ha già pronto il contratto per Inzaghi ma potrebbe arrivare la chiamata della Juve. A quel punto, se Simone andasse via, si potrebbe fare un tentativo con Gattuso, se non arriverà su di lui prima la Fiorentina».