Allegri: “Da 60 anni non si partiva così male. Non c’è da chiacchierare, ma da vincere”

Alla vigilia della sfida contro lo Spezia, ha parlato in conferenza stampa il tecnico della Juve Massimiliano Allegri

"Morata ha recuperato e sta bene, Chiellini è un po’ febbricitante e preferisco tenerlo a casa. Gli altri stanno bene ma serve una vittoria, domenica abbiamo fatto bene ma sbagliamo troppo nei secondi tempi tecnicamente. Ma in questo momento non c’è da chiacchierare, c’è da vincere. Era da 60 anni che non si partiva così male, bisogna vincere per vedere le cose diversamente".