Allegri: “Quello che è successo con l’Inter non deve più succedere. Il Giudice Sportivo…”

Gianni Pampinella

Alla vigilia della gara contro la Lazio, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa. Queste le dichiarazioni del tecnico della Juve che ha preferito non commentare le decisioni del Giudice Sportivo. "La Lazio sta facendo un ottimo campionato, è uno scontro diretto per il secondo posto. Sarri è tornato a contraddistinguersi per una grande difesa e la Lazio ha la miglior difesa del campionato. Per noi domani sarà una gara difficile".

"La Seconda Squadra è importantissima, facendo il confronto con l'estero si vede la differenza. Quello che è successo l'altra sera in campo non è un bello spettacolo e non deve più succedere. Qualcuno è arrivato da sopra e questo noi, allenatori, dirigenti dobbiamo essere da buon esempio. Capisco però che ci sono anche dei livelli, capisco anche certe situazzioni. Per quanto riguarda il resto, sono orgoglioso che la Juventus abbia già individuato i responsabili dei gesti razzisti. La Juventus combatte tutti i gesti di discriminazione razziale, di qualsiasi tipo e continuerà a farlo".

"Decisioni del Giudice Sportivo? Non le commentiamo, ci sono gli organi di competenza che decidono. Noi dobbiamo pensare solo a giocare, non dobbiamo farci distrarre da niente e dovremo essere bravi a mantenere la calma in ogni momento. Era stata una bella partita, dispiace per gli episodi. È stata una partita tranquilla, poi è scoppiato tutto e subito alla fine. Cuadrado? So che ha preso tre giornate di squalifica e per lui la Coppa Italia è finita".