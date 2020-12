CorSera – Allegri, perso anche il treno PSG. “Futuro in Premier? Ormai la panchina dell’Inter…”

Ha fatto clamore la decisione del PSG di esonerare Thomas Tuchel ma, nelle prossime ore, dovrebbe arrivare anche l’annuncio ufficiale con la nomina di Pochettino, destinato a prendere il posto dell’ex Borussia Dortmund sulla panchina dei parigini.

Come evidenzia il Corriere della Sera, anche Allegri era stato sondato nel recente passato da Leonardo ma poi le discussioni si sono interrotte, con la scelta che è ricaduta sull’ex Tottenham. “Max resterà ancora fermo, lo è dall’estate 2019, in attesa di tornare in campo. Passato il treno Psg, lo farà in Premier League? La panchina dell’Inter, ormai, non sembra più prossima a scossoni…”, chiosa il quotidiano.