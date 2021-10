Allegri: “Buon risultato e brutta prestazione: il modo migliore per arrivare a Inter-Juve…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria con lo Zenit, Max Allegri ha parlato così anche di Inter-Juventus

"Era importantissimo vincere, non era facile perché loro erano tutti chiusi, abbiamo sbagliato molto e rallentato, quando abbiamo accelerato abbiamo fatto bene. Abbiamo concesso troppo, dovevamo gestire meglio il vantaggio. E' bello il risultato perché ci consente di andare a 9 punti e di avere ottime possibilità di passare. Oggi c'era bisogno di dare ampiezza e giocare tra le linee, abbiamo fatto a tratti bene e a tratti meno bene. Kulusevski? Lui non ha giocato tanto in Champions, deve capire i momenti delle partite, deve essere sereno nel giocare e fare le scelte migliori. Inter-Juve? Ci arriviamo dopo un buon risultato con una brutta prestazione, l'accoppiata perfetta per essere arrabbiati e giocare una bella partita domenica"