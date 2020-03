Serie A, allenamenti sospesi per un’altra settimana. Si sono arresi tutti. Ora la Lega vuole…

Si va verso la sospensione degli allenamenti di tutte le squadre della Serie A per un’altra settimana. A riportarlo è il Corriere dello Sport, secondo cui la Lega starebbe spingendo per una linea comune da adottare in tempo di emergenza coronavirus. Scrive il quotidiano:

“La Serie A va verso la sospensione degli allenamenti delle squadre per almeno un’altra settimana. Dopo le frizioni tra i presidenti degli scorsi giorni, l’assemblea della Lega di oggi (ore 13) dovrebbe varare una linea comune, ovvero quella dello stop, sia perché 7 club su 20 (Juventus, Inter, Sampdoria, Verona, Fiorentina, Udinese ed Atalanta) hanno i loro tesserati in quarantena sia perché la ripresa del campionato è lontana (…). I presidenti hanno capito che costringere i loro dipendenti a sudare durante la settimana nei rispettivi centri tecnici avrebbe prefigurato responsabilità in caso di contagio visti i contatti non evitabili per esempio nelle partitelle. Il Dpcm prevede che gli atleti si possono allenare, ma il buonsenso sta spingendo nella direzione opposta“.

(Fonte: Corriere dello Sport)