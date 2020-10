GdS – Inter, un solo allenamento prima del derby. Speranza Bastoni: può recuperare in extremis

Un solo allenamento a disposizione di Antonio Conte per preparare il derby di sabato contro il Milan. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, il tecnico leccese avrà a disposizione la squadra al completo, al netto degli infortunati, solamente nella giornata di venerdì per la rifinitura. Una sola ‘vera’ seduta, con il risveglio muscolare di sabato e la riunione tecnica prima della partita. I sudamericani faranno giovedì ad Appiano Gentile il tampone, dopo il rientro dagli impegni con le nazionali.

Conte spera che le sfide tra oggi e domani non causino altri problemi. Ieri Handanovic, Padelli, Darmian e Ranocchia si sono allenati con sei calciatori della Primavera. C’è qualche speranza per quanto riguarda Alessandro Bastoni: scaduti i 10 giorni, il difensore nerazzurro farà il tampone tra giovedì e venerdì e nel caso in cui risultasse negativo, sosterrà alcuni esami medici per ricevere il via libera dai medici. Quasi impossibile che Conte lo schieri dal primo minuto, mentre è più probabile che il classe 1999 possa sedersi in panchina ed essere una risorsa a gara in corso.