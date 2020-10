Inter, speranza Bastoni per il derby. GdS: “Tecnicamente sarebbe arruolabile in extremis se…”

In casa Inter cresce la preoccupazione per via del sesto caso di positività al Coronavirus, rappresentato da Young, reso noto nella giornata di domenica. In casa nerazzurra, però, si apre uno spiraglio per quanto concerne Alessandro Bastoni, risultato positivo lunedì sera. “Se effettivamente la quarantena venisse ridotta a 10 giorni, nella migliore delle ipotesi Bastoni potrebbe ricevere un tampone negativo (l’unico ormai necessario) già giovedì. Tecnicamente, sarebbe arruolabile in extremis per il derby“, spiega infatti La Gazzetta dello Sport che si riferisce alla nuova direttiva, ancora però da confermare, che prevede un solo tampone negativo per accertare la non positività e quindi il via libera per il ritorno all’attività agonistica. “E a quel punto la palla passerebbe a Conte: si affiderebbe a un giocatore fermo da 10 giorni e con un solo allenamento sulle gambe?”, la chiosa finale della Rosea.