Inter, allenamento congiunto con la Vis Nova: due gli osservati speciali

Prosegue la preparazione dei nerazzurri in vista del derby di domenica pomeriggio: oggi test contro la Vis Nova

Prosegue la preparazione dell'Inter in vista del derby di domenica pomeriggio contro il Milan. Nella giornata di oggi i nerazzurri sosterranno un allenamento congiunto con la Vis Nova, formazione brianzola di Serie D: un'occasione per valutare le condizioni del gruppo e per provare nuove soluzioni di gioco. Secondo il Corriere dello Sport potrebbero essere due gli osservati speciali: "Oggi alla Pinetina è previsto un allenamento congiunto con l'As Vis Nova Giussano, formazione di Serie D. Da vedere se Vidal giocherà; di certo occhi puntati su Vecino, ormai recuperato".