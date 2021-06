In Belgio – Primo allenamento dello Standard, presente Vanheusden. L’Inter…

Nonostante il diritto di riacquisto da garantire al termine della stagione da parte dell'Inter, il difensore potrebbe rimanere allo Standard

Lo Standard rischia di veder partire alcune pedine fondamentali in vista della prossima stagione. Zinho Vanheusden e Michel-Ange Balikwisha sono tra gli indiziati a poter lasciare il club, ma, come riporta Het Belang van Limburg, per il momento rimarranno allo Standard.