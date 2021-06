Inter, da Nainggolan a Dalbert: ecco chi rientra dai prestiti. Vanheusden…

Sono tanti i giocatori che l'Inter ha mandato in prestito e che rientreranno alla base

Sono tanti i giocatori che l'Inter ha mandato in prestito e che rientreranno alla base. Con la necessità per il club nerazzurro di fare cassa, andrà trovata una sistemazione. La questiona più spinosa riguarda Radja Nainggolan. Il belga vuole restare al Cagliari e, come riporta il Corriere dello Sport, Ausilio e Capozucca hanno parlato di inserirlo in un'operazione con Nandez, ma per i nerazzurri l'uruguaiano non è una priorità. Per andare via il centrocampista chiede la buonuscita, ma Zhang dice di no.