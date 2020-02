Sky – Inter-Samp rinviata, allenamento ad Appiano: presenti anche Zhang e Marotta

Dato il rinvio a data da destinarsi di Inter-Sampdoria, Antonio Conte e i suoi giocatori si sono ritrovati ad Appiano Gentile per svolgere una normale seduta di allenamento, anche per iniziare a preparare il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Ludogorets. Come riportato da Sky Sport, alla Pinetina erano presenti anche i vertici dirigenziali nerazzurri: il presidente Zhang, gli amministratori delegati Marotta e Antonello e, infine, anche il direttore sportivo, Piero Ausilio.

Oltre ad assistere all’allenamento, come riferisce Sky, la dirigenza dell’Inter sta seguendo anche gli ultimi sviluppi sull’allarme coronavirus, che potrebbe mettere a rischio anche il regolare svolgimento della partita europei. Sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore anche su questo fronte.

(Fonte: Sky Sport)