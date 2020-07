Caressa: “Conte si starà facendo delle domande. Inter è andata fuori giri”

Quando le cose vanno male difficilmente c’è un allenatore che trova le parole giuste. Zazzaroni a Radio Dee Jay ha detto questo sulle parole di Conte dopo il pari contro il Verona. Ha risposto a questa riflessione anche Fabio Caressa che ha spiegato: «Credo che lui, da uomo intelligente, si stia facendo delle domande su cosa non ha funzionato nel lavoro di gruppo. Credo che la squadra sia andata fuori di giri. Chiunque abbia fatto dei progetti per il post covid19 aveva pensato delle cose che poi non si sono trovate. Anche la Lazio ha avuto difficoltà, la Juve è uscita alla distanza. Bisognava giocare a tempi diversi, gestire con la tecnica i momenti di minore intensità. C’è riuscita l’Atalanta e la Juve che è spesso in controllo della partita. A parte i minuti inspiegabili contro il Milan. I nerazzurri potrebbero tornare alla difesa a quattro, il 4-2-4».

(Fonte: Radio Dee Jay)