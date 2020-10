Dalbert firmerà presto per il Rennes in prestito con diritto di riscatto, mentre Darmian domani dovrebbe essere a Milano per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con l’Inter.

Il club nerazzurro continua a lavorare per Marcos Alonso del Chelsea che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto. Per fare un ultimo tentativo per l’esterno dei Blues, l’Inter vorrebbe prima cedere Nainggolan che sembra sempre più vicino al ritorno al Cagliari.

(Sky Sport)