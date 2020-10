Pedullà: “Nainggolan-Cagliari in 48 ore. Inter, fatto il nome al Cagliari: muro Giulini”

“Radja Nainggolan dall’Inter di nuovo al Cagliari. Si sta lavorando no stop, la volontà è quella di chiudere nel giro di 48 ore senza andare agli ultimissimi giorni di mercato“. Apre così l’articolo di Alfredo Pedullà, esperto di mercato, in merito al futuro del centrocampista belga, ormai ai saluti con l’Inter e destinato a tornare in Sardegna.

Il giornalista svela poi altri dettagli in merito alla trattativa: “Se proprio non dovesse essere possibile, si andrebbe a oltranza, ma si lavora proprio per sbloccare l’affare entro sabato. La condizione dell’Inter è che si chiuda a titolo definitivo, magari con obbligo di riscatto. E’ una condizione che il Cagliari ha ormai accettato, la valutazione del cartellino è scesa da 15 a 12 milioni e può scendere ancora. Possibile l’inserimento di un giovane, all’Inter piace molto il difensore centrale Andrea Carboni, classe 2001, ma per il momento Giulini fa muro“, conclude.