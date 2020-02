Ag Alonso: “Adora l’Italia, ma decide il Chelsea. Ha tre anni di contratto, non dipende da lui”

Intervistato da Calciomercato.it, l’agente e padre dell’esterno del Chelsea Marcos Alonso ha parlato del suo futuro. Marcos Alonso Peña ha parlato del possibile ritorno in Italia dello spagnolo, a lungo inseguito dall’Inter:

Che ricordo ha suo figlio Marcos Alonso dell’avventura vissuta in Italia?

“Impressionante. Parla sempre dei suoi mitici tre anni a Firenze, dice che la Serie A è un campionato bellissimo e continua ad essere molto legato all’Italia perché ha tanti amici lì. Ha un ottimo ricordo”.

È vero che c’è stata l’opportunità di tornare e che, magari in futuro, l’idea c’è ancora?

“Non lo so, è difficile da dire. Ha ancora tre anni di contratto col Chelsea, non dipende da lui, ma dalla volontà del club inglese. Posso solo dire che mio figlio adora l’Italia…”.