Telegraph, novità per Alonso e per l’Inter: “Il Chelsea prenderà in considerazione…”

“Il Chelsea prenderà in considerazione la possibilità di lasciar partire Marcos Alonso già questo mese. L’Inter è tra i club interessati a ingaggiare il terzino sinistro”. Apre così il Telegraph che aggiunge a proposito del possibile trasferimento del giocatore già allenato da Conte: “L’Inter sta conducendo la corsa per ingaggiare l’attaccante Olivier Giroud e l’ex allenatore del Chelsea Antonio Conte immagina di poter tornare a lavorare con Alonso. Alonso ha accumulato 14 presenze con il Chelsea in questo periodo, ma l’allenatore Frank Lampard sembra preferire Emerson Palmieri al terzino sinistro. Lampard potrebbe avere la possibilità di prendere Nathan Ake per occupare la fascia sinistra anche se dovrà affrontare la concorrenza di Arsenal, Manchester City, Tottenham Hotspur ed Everton. Il Chelsea potrebbe chiudere nuovamente per Ake dal Bournemouth e vendere Alonso potrebbe contribuire a finanziare l’accordo. L’Inter avrebbe quindi maggiori probabilità di strappare un prestito con un’opzione di acquisto. Il modulo di Conte poi si adatterebbe bene ad Alonso”, conclude il Telegraph.

(Telegraph)