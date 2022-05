EDICOLA / TS: Alta tensione a Verona, il Milan pronto al controsorpasso sull’Inter

Tra Vlahovic e i consigli di Juric per Cairo, sulla prima pagina del giornale torinese si parla della lotta scudetto

Prima pagina dedicata alla vittoria dello scudetto da parte della Juventus femminile quella di TuttoSport. C'è poi spazio per le parole di Prandelli su Vlahovic, per i consigli di Juric a Cairo e in fondo anche per la lotta scudetto tra il Milan e l'Interche ha vinto contro l'Empoli nell'anticipo del venerdì e si è portato momentaneamente prima. "Alta tensione a Verona: Milan pronto al controsorpasso. Gli ultras veneti non vogliono tifosi rossoneri fuori dal settore ospiti. Ibrahimovic attaccato dagli animalisti", il titolo scelto per anticipare lo scontro tra la formazione di Pioli e quella di Tudor.