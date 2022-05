Lautaro: “Addio? Sto bene all’Inter, concentrato sugli obiettivi. Con la Juve…”

L'argentino ha parlato della finale di Coppa Italia contro i bianconeri e anche delle voci che parlano di un suo possibile addio

L'Inter ha dimostrato che non ha ancora nessuna intenzione di mollare nonostante il passo falso di Bologna, nonostante la falsa partenza con l'Empoli. Con il piglio che le deve sempre competere la squadra nerazzurra alla fine è riuscita a prendersi i tre punti anche grazie a Lautaro Martinez che ha suonato la carica proprio quando serviva, con i suoi gol. L'argentino, dopo la vittoria contro la formazione di Andreazzoli, si è proiettato sulla sfida contro la Juventus, la finale di Coppa Italia dell'11 maggio.

«Non so se chiamarla Pazza Inter ma dobbiamo essere più attenti su certe cose. Perché se non fai il 2 a 1 poi diventa difficile. Adesso dobbiamo aspettare la partita del Milan, hanno una gara in mano. Ora dobbiamo essere concentrati sul nostro lavoro. Dobbiamo preparare la testa e preparare la prossima partita perché sarà una finale da vincere», ha sottolineato.