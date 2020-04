Altafini: “Lautaro? Buon giocatore, ma non un fenomeno”. E svela: “Ma non so se…”

Intervenuto ai microfoni del Mundo Deportivo, Jose Altafini, ex calciatore, ha parlato così della possibilità che Lautaro Martinez si trasferisca al Barcellona in estate: “È un buon giocatore ma non è un fenomeno. Recentemente solo Ronaldinho, Ronaldo il brasiliano, Messi e Neymar fanno parte di questa categoria. È un giocatore eccellente, ma non raggiunge il livello degli altri. Neymar? Adoro il calcio e giocatori come lui, Messi, Maradona e Pelé… Certo che vorrei che tornasse, adoro il Barcellona. Ma non so se ci saranno grandi acquisti dopo tutto ciò che sta succedendo”.