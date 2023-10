Altafini: “Milan? Spero rimanga in verrà fino alla fine. Il Napoli…”

Josè Altafini, presente al Festival dello Sport a Trento, ha parlato di alcuni temi, a cominciare dal libro Istantanee di un campione. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Non è che racconta la mia vita, parla dei tanti personaggi che ho incontrato e che ho avuto la fortuna di incontrare. Per me è un tesoro".