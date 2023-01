Altafini: “Napoli-Juve, si sta verificando una situazione anomala. Anche l’Inter…”

Intervistato da Il Messaggero, José Altafini ha parlato della super sfida tra Napoli-Juventus . "Si sta verificando una situazione anomala: tutta l’Italia, tranne i tifosi napoletani, tiferà Juventus per non ritrovarsi con il campionato già deciso. Se il Napoli vince, spicca il volo".

"Dieci punti sulla Juventus scaverebbero un solco. Resterebbe in corsa solo il Milan in teoria, ma i tre punti daranno al Napoli una carica formidabile. Se invece dovesse trionfare la Juventus, tutto riaperto e quattro squadre in lotta per lo scudetto: anche l’Inter può rientrare in gioco".