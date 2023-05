Altobelli a Inter TV: “Fatto 209 gol con l’Inter, sempre dato tutto. Lautaro attaccante…”

Altobelli ha parlato ai microfoni di Inter TV prima del fischio d'inizio della finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter: "Che bello essere qui stasera. L'Inter è la nostra passione, ci sta dando tante soddisfazioni. Questa è la prima finale. Speriamo che vada tutto bene. Poi ce n'è un'altra importante. Ringraziamo tutti, cerchiamo di raccogliere le vittorie. Siamo in finale ma non abbiamo ancora vinto".

"Se mi immaginavo il percorso in Champions? Avevamo qualche sensazione. Se la squadra è forte non batte il Barcellona per caso. Sta facendo un percorso importante. Adesso lo sta dimostrando anche in campionato. Ho fatto 11 anni nell'Inter, 209 gol. Sono il numero 1 subito dopo Meazza. Ho sempre dato tutto. Non mi occorre più niente. Ho giocato con Beccalossi e Muraro. Oggi ci sono attaccanti forti e altruisti. Lautaro è uno di quelli fortissimi, mi piace tanto. Lukaku sta tornando, giocatore spettacolare. Giocatore che quando scatta dà 50 metri a tutti. Lukaku non è tra i titolari ma fa la sua parte sempre", ha concluso Altobelli.