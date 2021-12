Inter, Altobelli: “Con Conte si vinceva, con Inzaghi si vince giocando a calcio”

Le parole di Spillo: "Bisogna partire da Conte e dal modo in cui allenava per arrivare a Inzaghi, che ha cambiato il modo e la voglia di interpretare le partite"

Intervenuto negli studi di 90esimo Minuto, Spillo Altobelli, ex calciatore dell'Inter, ha analizzato così l'ottima vittoria nerazzurra sulla Roma: "Bisogna partire da Conte e dal modo in cui allenava per arrivare a Inzaghi, che ha cambiato il modo e la voglia di interpretare le partite: con Conte correvano e bisogna vincere, con Inzaghi bisogna vincere giocando a calcio. Quest'Inter è diversa: tutti partecipano e collaborano. Ieri la Roma ha fatto una delle più brutte partite del campionato, l'Inter la migliore: ma se non vediamo i giallorossi, fino a domenica scorsa erano quinti, quindi occupavano il ruolo che ci si aspettava come rosa".