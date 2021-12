Roma divorata, Inter macchina da gol: numeri devastanti. Inzaghi il grande “burattinaio”

Un dominio totale. L'Inter ha fornito una prestazione abbagliante ieri sera all'Olimpico contro la Roma dell'ex di lusso Josè Mourinho

Un dominio totale. L'Inter ha fornito una prestazione abbagliante ieri sera all'Olimpico contro la Roma dell'ex di lusso Josè Mourinho. Una partita impressionante sotto tutti i punti di vista, che ha permesso ai nerazzurri di annichilire non un avversario qualunque, su un campo non qualunque. Altri tre gol per la macchina da gol interista, che sale a 39 centri in 16 partite. Scrive il Corriere dello Sport: