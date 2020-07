Altobelli: “Questa è l’Inter di Conte, fastidioso che si lamenti della società. Amo Icardi ma…”

Lunga intervista concessa da Alessandro ‘Spillo’ Altobelli al Corriere dello Sport. L’ex Inter ha parlato della situazione in casa nerazzurra:

«Conte ha fatto un buon percorso e se arriverà secondo il giudizio sarà positivo. Peccato non aver sfruttato i passi falsi della Juve. Da tifoso dico che il suo passato juventino non lo ha aiutato e dico anche che trovo fastidiosa la sua tendenza a lamentarsi con la società».

Questa è la sua Inter?

«Io dico di sì. Ha fatto le sue scelte, in entrata e in uscita. Può sembrare ingeneroso che voglia dare sempre la colpa agli altri, ai giocatori e alla società. Detto questo, credo che Conte e Marotta debbono portare avanti il loro lavoro. Altri due o tre inserimenti giusti e sarà un’Inter da scudetto».

Tu eri contrario alla cessione di Icardi.

«Amo Icardi come giocatore, ma come uomo ha fatto dei passi falsi. Tipo non voler giocare in Europa o inventarsi il male al ginocchio. Però dico anche che se tu hai a che fare con i campioni, devi essere un campione. Parlo dell’allenatore».

Ti riferisci a Spalletti? Secondo alcuni maltrattato all’Inter.

«Stimo Spalletti: ha fatto bene alla Roma e anche all’Inter. Mi risulta però che gli stessi problemi che ha avuto con Icardi, li ha avuti con Totti. Per allenare la mente dei grandi campioni devi capire che sono diversi».

Anche Conte si è liberato di campioni secondo lui non gestibili.

«Fossi stato nei suoi panni avrei accettato il rischio di gestire gente come Nainggolan e Perisic. Avrei scommesso su di me e su di loro».

Campionato chiuso a questo punto?

«Assolutamente sì. Impensabile recuperare tanti punti alla Juve».

I talenti da amare secondo Altobelli?

«Mi piacciono molto Tonali, Castrovilli e Zaniolo. Da tifoso interista, mi do uno schiaffo se penso a come l’abbiamo perduto».