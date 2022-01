Altobelli: “Dybala un top, all’Inter sarebbe perfetto. Nel 3-5-2- di Inzaghi…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante nerazzurro non ha dubbi: l'argentino sarebbe perfetto per l'Inter

Mentre il rinnovo di Dybala tarda ad arrivare, sull'argentino è piombata l'Inter. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Spillo Altobelli non ha dubbi: uno come l'argentino farebbe comodo alla squadra nerazzurra. "Uno come Dybala si prende a prescindere, serva o meno. Nel caso dell’Inter, comunque, sarebbe perfetto, anche se adesso i nerazzurri sono a posto. Dybala però è uno che fa la differenza, non si discute. E’ un giocatore top in Europa ed è giusto che piaccia a ogni squadra che aspira a grandi traguardi".