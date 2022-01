Dybala sì o Dybala no, l’Inter dovrebbe puntare sull’argentino?

Il rinnovo del giocatore con la Juventus non arriva e all'orizzonte si è materializzato Marotta

"Zamparini mi chiamò e mi disse 'guarda vieni in fretta perché è venuto Thohir e stiamo chiudendo con l'Inter'. Sono partito di corsa da Torino e abbiamo chiuso", ha raccontato il dirigente lo scorso ottobre. E non solo, già in precedenza Dybala è stato vicino all'Inter e a raccontarlo è sempre lo stesso Marotta: "C'è stata una possibilità di scambio con Icardi". Ecco perché il possibile arrivo dell'attaccante a giugno non è un'ipotesi da scartare.

DYBALA NO - Dybala o non Dybala, questo è il problema. O meglio, è una parte del problema, perché il grande scoglio riguarda lo stipendio del giocatore. La richiesta dei suoi agenti alla Juve ammonta a circa dieci milioni all'anno. L'Inter riuscirebbe a garantire uno stipendio simile? Non è un mistero che in Viale della Liberazione da quando è scoppiata la pandemia la priorità è ridurre i costi. Vero che a giungo Vecino e Vidal partiranno e ci sarebbe margine per accontentare il giocatore, ma varrebbe la pena puntare su un 28enne che da due stagioni a questa parte ha mostrato una certa fragilità fisica? Non si mette in dubbio il valore di Dybala, sia chiaro, la perplessità nasce dal fatto di investire una cifra importante (tra ingaggio e commissioni agli agenti) per puntare su un giocatore fisicamente fragile. Ma ci sarebbe poi un altro problema, il ruolo dell'argentino. Con Edin Dzeko che corre verso i 36 anni, la priorità in estate sarà trovare una punta di peso, ecco perché il mirino è puntato sempre su Scamacca. Dybala è una seconda punta, con Sanchez in rosa si rischia di avere due giocatori con caratteristiche simile e con uno stipendio importante. Ci sono una serie di domande che propendono per il Dybala no.