Altobelli parla di Eriksen: “Suo caso mi ha scosso molto. Ecco perché i tifosi dell’Inter…”

Il centrocampista danese è stato amato e sostenuto dai tifosi nerazzurri, soprattutto nei momenti di difficoltà

Spillo Altobelli è tornato a parlare di Christian Eriksen e del malore che gli ha cambiato la vita. L'ex attaccante nerazzurro ne ha parlato ai microfoni de Il Foglio: "Da ex giocatore, il suo caso mi ha scosso molto, mi sono immedesimato in lui. Non potevo sopportare l'idea di una vita spezzata in campo, così come ora è giusto che continui all'estero. E poi, dato il suo percorso all'Inter, mi sono sentito più coinvolto". Spillo ripercorre le tappe non sempre facili di Christian all'Inter: "C'è stato quel mese di dicembre in cui sembrava destinato alla cessione, che avesse fallito, invece è stato bravo a sfruttare le occasioni dategli da Conte e a risultare decisivo per la vittoria della Serie A".

In questa rinascita calcistica c'è molto dell'amore e della riconoscenza che i tifosi dell'Inter provano per lui: "I tifosi, oltre che per l'aspetto tecnico, lo hanno amato per la professionalità, per come ha accettato in alcune partite di entrare per un minuto o cinque, provando comunque a fare qualcosa. Dopo il malore, ho detto che sarebbe stato bello vederlo in ritiro con i suoi compagni e così è stato. Ora voglio vederlo tornare in campo. Prima, però, deve prendersi l'applauso di quel San Siro pieno che purtroppo ha visto poche volte".