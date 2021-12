Inter, domani il ritrovo ad Appiano: tamponi e poi ripresa degli allenamenti

L’appuntamento è per tutti ad Appiano, senza eccezioni, ma il lavoro sul campo dovrà attendere. Colpa del protocollo sanitario

Ultime ore di vacanza per i calciatori dell'Inter, che domani sono attesi al Suning Training Centre di Appiano Gentile per cominciare la ripresa in vista del tour de force che li vedrà impegnati tra gennaio e febbraio. Questo il programma nerazzurro secondo La Gazzetta dello Sport: "L’appuntamento è per tutti ad Appiano, senza eccezioni, ma il lavoro sul campo dovrà attendere. Colpa del protocollo sanitario che impone la realizzazione dei test anti-Covid, i quali faranno presumibilmente slittare il primo allenamento in gruppo di uno o due giorni. Questo, almeno, suggerisce la logica in assenza di ulteriori specifiche dal club di viale della Liberazione. Nel frattempo, i giocatori riprenderanno comunque ad allenarsi individualmente. Il piano in casa nerazzurra è quello di poter salutare il nuovo anno in campo tutti insieme, per iniziare subito a preparare un tour de force cruciale in vetta alla classifica".