Altobelli: “Inter, per battere il Barcellona bisogna fare la partita dell’anno”

"L'Inter si gioca stasera il passaggio del turno, è una partita chiave. E' il Barcellona, se si vuole superare il turno bisogna fare la partita dell'anno, quello che non hanno fatto fino ad oggi. Pensare solo alla vittoria, è l'unico modo per avere possibilità di passare il turno, se il Barcellona batte l'Inter, è finita. Inzaghi è chiamato ad una durissima prova, in campionato non va bene, se usciamo dalla Champions... Ad oggi, la differenza è enorme. Dimarco gioca sempre bene, è sempre all'attacco. Manca un po' in difesa ma è un giocatore che mi fa vedere un bel calcio, si inserisce con i tempi giusti, crossa e fa gol. Per vincere stasera bisogna avere più ritmo, l'Inter ha chance se gioca con tanta intensità, se c'è un calo, poi il Barcellona arriva in porta con tutti i giocatori"