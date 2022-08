Altobelli: “Inter in ritardo, non mi è piaciuto come ha perso. Inzaghi? Ecco l’errore”

Le parole dell'ex nerazzurro: "Ad essere sincero non ho visto una squadra pronta come mi aspettavo: l'Inter è un attimo in ritardo"

Marco Astori

Intervenuto negli studi di Pressing, Spillo Altobelli, ex calciatore dell'Inter, ha commentato così la sconfitta nerazzurra contro la Lazio: "Ad essere sincero non ho visto una squadra pronta come mi aspettavo: l'Inter è un attimo in ritardo, ma guai se non fosse così. Se una squadra è subito al 100% vuol dire che ha fatto una preparazione veloce e alla lunga paghi.

Inzaghi ha fatto una preparazione prevedendo che non si ferma fino a novembre. Ne ha vinte due e persa una, la Lazio non è l'ultima arrivata, ci sta: è come si perde, quello non mi è piaciuto. L'errore di Inzaghi è stato lasciar fuori Calhanoglu: ha una squadra perfetta, si è sentito che mancasse. Bisogna anche dire che in questo momento Lukaku non è il Lukaku che avevamo visto nella vittoria dello scudetto".