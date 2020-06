Altobelli: “Inter? I tifosi mi pongono al livello di quelli del Triplete. Con Rummenigge…”

Intervenuto ai microfoni del Corriere di Brescia, Spillo Altobelli, ex centravanti dell’Inter, ha parlato così della sua esperienza in nerazzurro: «In questi giorni si celebrano i campioni del triplete, ma i tifosi nerazzurri mi pongono al loro stesso livello. Con Beccalossi abbiamo composto un tandem unico. E Rummenigge è il miglior attaccante con cui abbia fatto coppia. Tutti mi ricordano per il Mondiale del 1982, ma all’Inter ho dimostrato quanto valevo».

Altobelli, è contento che ricominci il calcio?

«La vita ci ha dato una lezione: gli eroi non sono i calciatori, ma gli infermieri e i medici. Se riparte tutto, è giusto rivedere la Serie A. Spero che dalla prossima stagione tornino i tifosi sugli stadi».

Balotelli invece tornerà?

«Deve sistemare il puzzle: parlare e spiegarsi. Cellino avrebbe potuto acquistare giocatori più esperti, ma ha investito tanto su di lui: doveva guidare i più giovani e non l’ha fatto. Eppure questa squadra non è così scarsa: con il mio amico Corini, è sempre stata in partita con tutti. Può vincere la prossima Serie B, se non si salverà con un miracolo».