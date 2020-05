Balotelli: “Ma come fate a dire che non mi alleno? Non pensavo di essere un fantasma”

Sono stati giorni un po’ particolari per Balotelli. L’ex giocatore nerazzurro è finito al centro di una polemica che racconta di una sua assenza agli allenamenti del Brescia. Nella scorsa settimana si sarebbe allenato in alcune sedute, ma non si sarebbe allenato in altre occasioni.

Per questo avrebbe anche dovuto vedere il presidente Cellino nei giorni scorsi, ma alla fine il numero uno del Brescia non lo avrebbe ricevuto.

Il calciatore, in odore di partenza, però ha negato su Instagram: «Ma come fate a scrivere che non mi alleno al campo? Ci sono i giornalisti al centro a tutti i miei allenamenti, ovviamente muniti di telecamere. Gli allenamenti sono due al giorno, quasi tutti i giorni! Come si fa a negare l’evidenza? Non pensavo di essere un fantasma invisibile ai teleobiettivi. Al momento giusto spiegherò per filo e per segno tutto e capirete»