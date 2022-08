Altobelli: “Lukaku il colpo migliore, vince da solo. Ed è operazione perfetta”

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Alessandro Altobelli , ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto: «Sarà un campionato affascinante, molto diverso da quello a cui eravamo stati abituati negli anni scorsi. Alcuni calciatori oggi sono pronti a prendersi definitivamente la scena».

«Ancora qualche colpo da novanta, sì. Non posso credere che il Napoli non faccia un bel regalo ai suoi tifosi. O che il Milan non risponda a quanto fatto da Inter e Juventus sul mercato».