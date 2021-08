Altobelli: “Lukaku insostituibile. Marotta unica certezza. Sono preoccupato, Suning…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Spillo Altobelli non nasconde la sua preoccupazione per la situazione dell'Inter

Gianni Pampinella

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Spillo Altobelli non nasconde la sua preoccupazione per la situazione dell'Inter. Romelu Lukaku è vicinissimo all'addio e il progetto nerazzurro non sembra più così solido.

"Piange il cuore a vedere partire i migliori, ma spero che questi sacrifici almeno evitino guai peggiori tipo il fallimento. Sono preoccupato. Il progetto non è sostenibile anche perché Suning non ripiana le perdite come invece fanno altre proprietà".

"Lukaku è insostituibile! Gli attaccanti forti nessuno li cede. Sento girare i nomi di Vlahovic e Zapata, ma non si avvicinano a Romelu. Senza togliere nulla a nessuno, magari arriva Vlahovic e segna 40 gol, ma con Lukaku abbiamo delle certezze. L'unica certezza al momento è che abbiamo un manager bravo, Marotta. Dobbiamo sperare che non faccia la fine di Conte, stufandosi anche lui, e che trovi il giocatore giusto per mantenerci competitivi in Italia e in grado di lottare in Champions".

