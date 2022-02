Altobelli: “Milan-Inter, per Lautaro occasione giusta per ripartire. Una vittoria…”

Intervistato da Tuttosport, l'ex attaccante nerazzurro ha parlato del derby di Coppa Italia

"Ma se devo spendere solo un nome per club dico Lautaro e Giroud. Per l’argentino sarebbe l’occasione giusta per ripartire, mentre il francese è uno che c’è sempre nelle partite importanti, anche se spero che i difensori nerazzurri abbiano capito come fermarlo. Prevedo una partita con tanti gol, difficilmente un derby finisce 0-0. Qualora la squadra di Inzaghi avesse la meglio, potrebbe essere una molla caricante per il proseguo della stagione. Se sogno un Triplete italiano? Le possibilità sulla carta ci sono".