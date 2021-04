Altobelli: “Politano? L’Inter non ci ha creduto fino in fondo, può dare qualcosa in più”

Le parole dell'ex nerazzurro: "L’Inter ha tante possibilità di vincere questo campionato, ma le partite vanno giocate, e soprattutto contro il Napoli"

Intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, Spillo Altobelli, ex centravanti dell'Inter, ha parlato così della sfida di domenica tra i nerazzurri e il Napoli: "Politano col dente avvelenato contro l’Inter? Matteo non è l’ultimo arrivato, è un giocatore importante, che se gioca contro l’Inter avrà modo di dare quel qualcosa in più in quanto i neroazzurri non hanno mai creduto in lui fino in fondo. L’Inter ha tante possibilità di vincere questo campionato, ma le partite vanno giocate, e soprattutto contro il Napoli. È una partita molto difficile, in quanto il Napoli è in forma ed ha una buona squadra. Conte conosce bene Gattuso i suoi giocatori ed il Napoli e sta preparando la partita per portare a casa la vittoria".