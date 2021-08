Altobelli: “Inter diversa: qualità di calcio superiore. Calhanoglu può dare tanto”

L'ex attaccante dell'Inter ha parlato dell'ottima prestazione della squadra di Inzaghi contro il Genoa

«La prima cosa che ho pensato? Questa: se davvero Inzaghi riuscirà a mantenere un livello così alto di prestazione, ci sarà da divertirsi anche quest’anno. L’Inter è stata bellissima per tutti i 90 minuti. È solo la prima partita, per carità, ma ho notato una certa differenza con la scorsa stagione: ho visto una qualità di calcio superiore, una squadra che soprattutto a centrocampo ha dato spettacolo, abbinando qualità e quantità. Inutile nasconderlo: l’addio di Conte e le partenze di Hakimi e Lukaku sono state un duro colpo, ma l’impatto contro il Genoa è la risposta migliore che il gruppo potesse dare, il segnale migliore in prospettiva campionato. Parlando dei singoli, mi ha colpito Calhanoglu: il giocatore si conosce, dico che ai nerazzurri può dare tantissimo, perché è molto utile nelle due fasi. E poi Dzeko: non va scoperto adesso, è sempre stato un grande attaccante. Sarà un riferimento importante, dà profondità e fa giocare bene i compagni: già sabato si è visto qualcosa in questo senso. Bravo Inzaghi, adesso non resta che continuare».