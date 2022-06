Altobelli: “Inter, per il tridente da sogno sacrificherei anche Skriniar”

Intervistato dalla Gazzetta, Alessandro Altobelli, ex attaccante e leggenda dell'Inter, ha commentato le ultime voci sul mercato nerazzurro

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Alessandro Altobelli, ex attaccante e leggenda dell'Inter, ha commentato le ultime voci sul mercato nerazzurro. Ecco le sue parole:

Altobelli, per il secondo anno consecutivo l'Inter deve provare a rimanere competitiva malgrado l'obbligo di chiudere il mercato a +60 milioni.

"Una prospettiva che a noi tifosi non piace di certo. Vero che Marotta e Ausilio, i nostri veri fuoriclasse, l'anno scorso si sono superati perché i conti erano anche peggiori, ma non sempre certi numeri riescono. La proprietà cinese negli anni ha investito tanto, ma se ora non può più farlo credo sia il caso di valutare delle alternative. Prendiamo Paulo e Romelu con il Toro, poi a far quadrare tutto ci penseranno Marotta e Ausilio, che sono i nostri veri fuoriclasse".

Intanto però si parla di Lautaro, Dybala e Lukaku. Non male come attacco...

"Un tridente da sogno. Chi non lo vorrebbe? Inzaghi avrebbe la possibilità di far ruotare tre attaccanti super. E all'occorrenza trovare il modo di farli giocare insieme, anche se ciò comporterebbe la rinuncia a uno dei tre centrocampisti. Dybala può muoversi anche da trequartista, oppure largo in un 3-4-3 con Lukaku al centro e Lautaro sul fronte opposto".

Quelli che però portano cifre pesanti sono Lautaro, Barella, Bastoni e Skriniar. A meno che non si tocchi Capitan Futuro, sarebbe necessario cedere uno dei due difensori".

"Mi verrebbe da dire che cederei De Vrij, insieme ad altri giocatori meno importanti. Ma so che in questo modo non si crea il tesoretto necessario. Allora dico Skriniar. Bastoni è più giovane, imposta ed è mancino. Però dimostri con i fatti tutto questo amore per l'Inter e allunghi il contratto. L'attuale scade nel 2024 e l'anno prossimo saremmo da capo. Se no viene il sospetto che tutti vogliano restare per andare in scadenza...".

Poi però ci sarebbe da sostituire Skriniar.

"Con Bremer saremmo a posto".