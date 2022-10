Altobelli: “Xavi deve rispettare di più gli avversari. Lautaro? Questione di carattere”

"Xavi che fa segno dei soldi, 'avete pagato', non c'abbiamo una lira, dove vai a prendere i soldi per pagare l'arbitro? Xavi è stato un grandissimo giocatore, l'ho seguito in Qatar, ha bisogno di fare esperienza anche lui, il Barcellona non ha vinto niente finora. Xavi deve rispettare di più gli avversari, il suo scopo è di quello di accendere l'ambiente. Lautaro? Non capisco come faccia a fare pochi gol, sa giocare a calcio, alla fine sbaglia cose semplici. E' una questione di carattere, deve volerlo di più"