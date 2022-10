L’appello di Altobelli: “Rubata ad un amico la mia maglia dell’82: restituitela”

"La maglia che portavo nella finale del Mundial è stata rubata ad un avvocato mio caro amico. Chiedo a chi l'avesse trovata di restituirla. E' un prezioso ricordo per me, ma soprattutto spero che il mio amico possa riaverla, perchè è disperato, non si dà pace, pensando anche di avermi fatto involontariamente un torto". Alessandro Altobelli, campione del mondo 1982 e autore della terza rete del 3-1 in finale contro la Germania, a Madrid, lancia un appello per ritrovare quel cimelio sportivo, che si trovava in una borsa sottratta giorni fa all'amico, durante un viaggio in treno.