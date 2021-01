Negli studi di Rai Sport, Spillo Altobelli ha parlato di Niccolò Zaniolo. Questo il suo consiglio al giovane calciatore dopo quanto accaduto in questi giorni: “Ha giocato anche nella mia Inter, mi piace. Potrebbe diventare tra i più forti in Italia e conquistare anche l’Europeo con Mancini. Secondo me deve anche limitarsi, perché Roma è una città che offre tutto e in tutti i sensi: provi a prendere solo il meglio che gli offre il calcio. Lo faccia per tutti i suoi tifosi”