Inzaghi, ora è un’altra Inter: condizione al top, morale a mille e fiducia nel tecnico

L'Inter deve sfruttare l'onda positiva dopo la vittoria della Supercoppa per cercare di rubare punti al Napoli in campionato

"Il 4 gennaio l’Inter ha sconfitto il Napoli più nettamente di quanto non dica l’1-0 di Dzeko e, 14 giorni dopo, ha schiantato il Milan campione d’Italia nella Supercoppa di Riad (3-0). Spalletti resta ampiamente favorito, per qualità di gioco, profondità di rosa, continuità di rendimento, spinta motivazionale. Ma oggi c’è un’altra Inter: una squadra all’apice della condizione, che ha perfezionato la sua identità tattica e che si riconosce definitivamente in Simone Inzaghi, capace di un Tripletino in due anni (2 Supercoppe, una Coppa Italia), come nessuno da Mourinho in poi", riporta La Gazzetta dello Sport.