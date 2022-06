Inter, con Lukaku e Dybala un altro attaccante se parte Lautaro: l’identikit

Con i nomi di Lukaku e Dybala sempre più caldi in ottica Inter, il pensiero va a Lautaro Martinez: l'attaccante argentino non ha alcuna intenzione di muoversi da Milano, così come i nerazzurri lo considerano incedibile. Se la situazione dovesse cambiare la dirigenza interista saprebbe già cosa fare, come scrive La Gazzetta dello Sport:

"Con Sanchez ormai alla porta, per fare spazio al nuovo assetto offensivo sarà sacrificato uno tra Dzeko e Correa. Ma se lungo il mercato arrivasse un club danaroso con offerta a 3 cifre per Lautaro, a quel punto cambierebbe del tutto lo scenario: anche l'incedibile argentino diventerebbe più... cedibile. Ma con un passaggio tutt'altro che banale in aggiunta: in quel caso, l'Inter sarebbe intenzionata a investire per un altro attaccante, di valore e di prospetto: il leasing del belga dura solo un anno, pericoloso farsi trovare impreparati per il futuro. L'attacco moltiplicato per tre non è un vezzo, ma un progetto, un'esigenza".