Lukaku, domani nuovo summit: Inter alza l’offerta, ecco a quanto si può chiudere

Riparte la trattativa per il ritorno a Milano dell'attaccante belga: il Chelsea farà il suo prezzo per il prestito secco

Fabio Alampi

Dopo un weekend di riposo, la trattativa per il ritorno all'Inter di Romelu Lukaku riparte domani: la dirigenza nerazzurro avrà un nuovo contatto con il Chelsea per trovare un'intesa. Gli inglesi hanno aperto ormai da giorni all'ipotesi prestito, ora si ragiona sulle cifre. Da viale della Liberazinoe, come scrive La Gazzetta dello Sport, filtra ottimismo: "Il figliol prodigo non torna per regolare i vecchi conti da solo. Romelu Lukaku, in fondo, è un innamorato pentito che ha capito l'errore: mai lasciare la casa dove si è stati felici. Di ritorno a Milano, non vuole essere un vendicatore solitario con scudo e spada, piuttosto il gran capo di una comunità felice. Il leader carismatico di un attacco più forte e vario di quello che aveva lasciato. Nel weekend è aumentata di qualche tacca ancora la fiducia sul suo prestito secco, poi domani si riaccenderanno ufficialmente le comunicazioni tra Chelsea e Inter, e infine, tra qualche giorno, potrebbe davvero essere Lukaku-bis a Milano".

L'Inter alza l'offerta

"Dopo il rinvio del vertice di venerdì a causa del viaggio intercontinentale di Todd Boehly da Londra in California: è proprietario dei Dodgers in Mlb e ha una quota dei Lakers, tornare agli affari di Los Angeles era nella cose. Poi, domani, in video conferenza si tornerà a chiacchierare e da Milano l'a.d. Marotta e il d.s. Ausilio riprenderanno la discussione là dove si era interrotta. Tocca al Chelsea fare ufficialmente un prezzo per il prestito secco, che era stato semplicemente vagheggiato la prima volta: si ragiona sui 15 milioni o poco più. E da lì inizierà la seconda fase della trattativa visto che l'Inter è pronta a raddoppiare l'offerta fino a 10. Lì, esattamente a metà strada, c'è fiducia di chiudere, con soddisfazione di tutti. Sia dei nerazzurri che riavranno il talismano scudetto in un attacco da mille e una notte, sia del Chelsea che ha messo in conto di perdere qualche sterlina pur di salvaguardare l'armonia nello spogliatoio".

Il ruolo di Big Rom

"Lo stesso Romelu ha convinto personalmente sia Boehly che Tuchel a farsi prestare per un anno: nella fase iniziale di questa trattativa si è battuto, neanche fosse tra difensori inferociti in un calcio d'angolo, e proprio la sua determinazione ha segnato il primo gol della partita. I 24 milioni di ammortamento annuale non potranno essere recuperati per intero dagli inglesi, ma la cifra di 10 potrà crescere anche attraverso bonus modulabili sui risultati personali e di squadra. Il Chelsea, poi, risparmierebbe i 29 lordi di stipendio da dare al belga che, al contrario, è stranamente felice di guadagnare a Milano quasi la metà: 9 netti, 12 per le casse nerazzurre grazie al Decreto Crescita, a cui bisogna appendersi con le unghie entro il 30 giugno".