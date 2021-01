L’altro figlio di Zenga: “Non c’è mai stato. Quando siamo nati era nel pieno della carriera e…”

“Non posso dire che lui ci sia stato, c’è stata mamma e il suo secondo marito che è stata la nostra figura paterna”. Con queste parole Nicolò Zenga ha parlato del rapporto con il padre a “Domenica Live”. “Lui non c’è mai stato, non parlo solo di presenza fisica. Mi rendo conto che noi ci siamo trasferiti, ma ci sono modi per fare il padre anche a distanza e per far sentire che ci sei nella vita formativa di un figlio”. Nessun rancore da parte di Nicolò, in attesa di un eventuale riavvicinamento: “Non chiudo mai la porta a nessuno”.

“Penso che quando siamo nati, papà era nel pieno della carriera e non aveva quell’istinto paterno che adesso ha con gli altri due figli con cui fa il padre”. Nicolò ha aggiunto di non sentire Walter da tempo e che da un anno il padre avrebbe bloccato sia lui che il fratello su Instagram. (Domenica Live)